Wohnungsbrand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan: Drei teils Schwerverletzte

Bad Orb (Main-Kinzig-Kreis) - Bei einem Wohnungsbrand in Bad Orb sind drei Menschen teils schwer verletzt worden.

Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten den Brand an der Gretenbachstraße schnell unter Kontrolle. © Freiwillige Feuerwehr Bad Orb

Feuerwehr und Polizei rückten am Samstagnachmittag gegen 16.40 Uhr in die Gretenbachstraße aus, nachdem mehrere Notrufe eingegangen waren.

Nach Angaben der Polizei brannte eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrparteienhaus. Die Feuerwehr brachte das Feuer rasch unter Kontrolle. Drei Bewohner, die sich in der Wohnung aufhielten, erlitten nach ersten Erkenntnissen zum Teil schwere Verletzungen.

Eine 49 Jahre alte Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Wegen der starken Rauchentwicklung, auch im Treppenhaus, ist das Gebäude derzeit unbewohnbar. Die Brandursache war zunächst unklar.