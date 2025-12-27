Wohnwagen brennt im Harz: Was war die Ursache?

Hasselfelde - Treiben Feuerteufel ihr Unwesen im Harz ? In der Nacht auf Samstag brannte ein Wohnwagen lichterloh. Der Sachschaden ist enorm.

In Hasselfelde brannte in der Nacht ein Wohnwagen. © Polizeirevier Harz

In den Nachtstunden fing der Wohnwagen, der beim Ortsausgang Hasselfelde (Sachsen-Anhalt) in Richtung Trautenstein abgestellt war, plötzlich Feuer.

Das Gefährt brannte schnell lichterloh. Zwar konnten die Kameraden der Feuerwehr den Brand löschen, die Flammen hatten aber bereits auf einen benachbarten Wohnwagen übergegriffen.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand, allerdings entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro, teilte das Polizeirevier Harz mit.

Die genaue Brandursache ist derzeit unklar. Eine mögliche Brandstiftung könnte aber nach den Ermittlungen der Kripo derzeit nicht ausgeschlossen werden.