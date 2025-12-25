Großbrand an Heiligabend: Ehemalige Gaststätte fällt Flammen zum Opfer
Zeitz - Am Heiligabend brannte es in einer ehemaligen Gaststätte in Zeitz (Burgenlandkreis).
Wie Polizeisprecher Michael Ripke berichtete, brach das Feuer in einem Zimmer des Gebäudes am Wendischen Berg gegen 19.30 Uhr aus.
Glücklicherweise rückten die Kameraden der Feuerwehren Zeitz, Geußnitz, Aue Aylsdorf und Theißen schnell an, sodass die Flammen unter Atemschutz zeitnah gelöscht werden konnten.
Um auch die Glutnester aus der Zwischendecke eliminieren zu können, mussten die Einsatzkräfte mittels einer Drehleiter Teile des Dachs entfernen.
Glücklicherweise war der Wohnungsmieter zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause, sodass niemand verletzt wurde.
"Es entstanden Brandschäden am Mobiliar und die betroffene Wohnung war komplett verrußt", so der Sprecher weiter. "Sie ist aktuell nicht mehr bewohnbar."
Zur Brandursache lagen noch keine Informationen vor, die Ermittlungen laufen.
Titelfoto: Montage Facebook/Feuerwehr Zeitz