Großbrand an Heiligabend: Ehemalige Gaststätte fällt Flammen zum Opfer

Zeitz - Am Heiligabend brannte es in einer ehemaligen Gaststätte in Zeitz (Burgenlandkreis).

Im Erdgeschoss des Gebäudes brannte es am Mittwoch. © Facebook/Feuerwehr Zeitz

Wie Polizeisprecher Michael Ripke berichtete, brach das Feuer in einem Zimmer des Gebäudes am Wendischen Berg gegen 19.30 Uhr aus.

Glücklicherweise rückten die Kameraden der Feuerwehren Zeitz, Geußnitz, Aue Aylsdorf und Theißen schnell an, sodass die Flammen unter Atemschutz zeitnah gelöscht werden konnten.

Um auch die Glutnester aus der Zwischendecke eliminieren zu können, mussten die Einsatzkräfte mittels einer Drehleiter Teile des Dachs entfernen.

Glücklicherweise war der Wohnungsmieter zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause, sodass niemand verletzt wurde.