Wohnhaus steht lichterloh in Flammen, Frau stirbt

Tragisches Ende eines Feuerwehreinsatzes so kurz vor Weihnachten: Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Zeitz ist am Montagabend eine Frau ums Leben gekommen.

Von Juliane Bonkowski

Zeitz - Tragisches Ende eines Feuerwehreinsatzes so kurz vor Weihnachten: In einem Wohnhaus im Burgenlandkreis ist am Montagabend ein Brand ausgebrochen. Eine Frau ist in den Flammen ums Leben gekommen. Flammen schlagen aus dem Fenster im Erdgeschoss, die Feuerwehr konnte der Frau im Inneren des Hauses nicht mehr helfen. © Bildmontage: Facebook/Feuerwehr Zeitz Das schlimme Unglück ereignete sich gegen 19 Uhr in der Zeitzer Straße im Ortsteil Theißen. Den Angaben einer Polizeisprecherin zufolge sei die Feuerwehr zu dem Brand im Erdgeschoss des Einfamilienhauses gerufen worden, barg bei den Löscharbeiten den leblosen Körper der weiblichen Person. "Der Notarzt stellte schließlich den Tod der bislang unbekannten Frau fest. In dem Haus ist eine 86-jährige Frau gemeldet", hieß es weiter. Feuerwehreinsätze Trotz Spezial-Container: E-Auto geht gleich zweimal in Flammen auf! Laut der Zeitzer Feuerwehr soll es sich bei dem Opfer um die Bewohnerin des Gebäudes handeln. Die Ermittlungen der Polizei zur Identität sowie zur Brandursache seien noch nicht komplett abgeschlossen, sollen am Dienstag weiter vorangetrieben werden. Insgesamt kamen mehr als zwei Dutzend Kameraden der Feuerwehr mit zehn Fahrzeugen zum Einsatz, außerdem Rettungsdienst und Ordnungsamt der Stadt Zeitz. Die Löschmaßnahmen dauerten bis zum späten Abend - währenddessen musste die Ortsdurchfahrt durch Theißen gesperrt werden.

