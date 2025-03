Leiche nach Brand in Holzhaus gefunden

Zeulenroda-Triebes - Bei einem Brand in einer Gartenlaube in Zeulenroda-Triebes (Landkreis Greiz) wurde eine Leiche gefunden.

Bei den Löscharbeiten machten die Einsatzkräfte einen tragischen Fund. © DBG:NEWS/Kevin Fischer-Golde

Die Feuerwehr war in der Nacht zu Freitag kurz nach Mitternacht ausgerückt. Laut Angaben der Polizei befand sich das Gartenhaus in einem Waldgebiet in der Straße "Untere Haardt".

Bei Ankunft der Einsatzkräfte habe die hölzerne Hütte komplett in Flammen gestanden, hieß es.

Bei den Löscharbeiten wurde eine Leiche in dem Gebäude entdeckt. Die Identität der toten Person ist bislang unklar, genauso wie die Brandursache.

Beides wird nun von der Kripo Gera ermittelt.

Da das Gelände nur schwierig zu erreichen war, gestaltete sich der Einsatz der Feuerwehr schwierig.