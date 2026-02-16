Zwei Autos stehen in Flammen: Feuer greift auf Haus und Carport über
Zeven - Plötzlich brannten zwei Autos: In der Nacht zu Montag waren Feuerwehr und Polizei in Zeven (Niedersachsen) im Einsatz.
Gegen 1.45 Uhr wurde ein Brand in der Straße "Hinter der Bahn" gemeldet, teilte die Polizei Rotenburg mit. Nach bisherigen Erkenntnissen brannten zwei geparkte Autos. Die Brandursache sei noch unklar.
Doch damit nicht genug: Die Flammen griffen auf ein Carport und in der Folge auf das angrenzende Wohnhaus über.
Mehrere Ortsfeuerwehren waren im Einsatz, um zu verhindern, dass das Feuer noch auf weitere Gebäude übergreift.
Verletzt wurde laut Angaben der Polizei niemand.
Die Schadenshöhe des Brandes stehe noch nicht fest. Ermittlungen zur Brandursache dauern an.
Titelfoto: Polizeiinspektion Rotenburg