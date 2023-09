24.09.2023 11:24 Zug fängt Feuer: Fahrgäste müssen evakuiert werden, Bahnhof gesperrt

Am Samstagabend hat es in einem Zug am Bahnhof in Buchholz in der Nordheide gebrannt. Rund 60 Fahrgäste mussten evakuiert werden. Verletzt wurde niemand.

Buchholz - Dramatischer Zwischenfall: Am Bahnhof in Buchholz in der Nordheide (Niedersachsen) ist es am gestrigen Samstagabend zu einem Feuer in einem Zug gekommen. Wie ein Feuerwehrsprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, bemerkte der Lokführer gegen 21.15 Uhr Rauch, der aus dem Motorraum aufstieg. Sofort wurde die Evakuierung des Zuges veranlasst, etwa 60 Fahrgäste mussten die Bahn verlassen. Die alarmierte Feuerwehr musste anschließend Teile des Bodens sowie Sitze entfernen, um an den Brandherd zu kommen. Feuerwehreinsätze Haus nach Brand nicht mehr bewohnbar: Mehrere Personen im Krankenhaus, Kripo ermittelt Nach etwa zwei Stunden war das Feuer gelöscht, verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Der Bahnhof musste für den kompletten Zugverkehr zwischenzeitlich gesperrt werden, die Sperrung konnte aber noch am Abend wieder aufgehoben werden. Der beschädigte Zug soll nun abgeschleppt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

