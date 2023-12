Zwei Verletzte bei Brand in Studentenwohnheim

Zahlreiche Rettungsfahrzeuge fanden sich am Einsatzort ein. © René Priebe

Laut Polizeiangaben brach das Feuer gegen 15.30 Uhr in der Akademiestraße in einem Keller eines Mehrfamilienhauses aus. Das Feuer konnte mittlerweile gelöscht werden.

Demnach seien zwischenzeitlich 33 Personen aus dem betroffenen Gebäudeteil evakuiert worden. Zur Brandursache liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Bei dem Brand haben sich jedoch offenbar mindestens zwei Personen eine Rauchgasvergiftung zugezogen.

Die Maßnahmen an der Einsatzstelle dauerten am späten Nachmittag noch an.