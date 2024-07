22.07.2024 11:20 Zwei Verletzte bei Feuer: Männer springen aus Fenster, um sich zu retten

Bei einem Großbrand in einem Wohnhaus mit Restaurant in der Zeithstraße in Neunkirchen-Seelscheid wurden in der Nacht zu Montag zwei Männer verletzt.

Von Jonas Reihl

Neunkirchen-Seelscheid - Bei einem Großbrand in einem Wohnhaus mit Restaurant in der Zeithstraße in Neunkirchen-Seelscheid wurden in der Nacht zu Montag zwei Männer (55 und 59) verletzt. Mit zwei Drehleitern war die Feuerwehr in der Nacht zu Montag in Neunkirchen-Seelscheid im Einsatz. © Marius Fuhrmann Zum Brandzeitpunkt gegen 1.35 Uhr hatten sich die beiden Herren noch im ersten Obergeschoss des Gebäudes befunden. Als sie schließlich auf das Feuer aufmerksam wurden, wurde ihnen durch die Flammen allerdings der Ausgang versperrt. Um sich zu retten, sprangen die Männer kurzerhand aus dem Fenster rund drei Meter in die Tiefe. Beide wurden im Anschluss sofort rettungsdienstlich betreut und in Klinken gebracht, teilt Feuerwehrsprecher Tim Drüe gegenüber TAG24 mit. Wie schwer die Verletzungen sind, ist noch unklar. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich der erste Stock des Wohnhauses bereits in Vollbrand - auch aus dem Dachstuhl schlugen Flammen. "Die Ausbreitung aus dem ersten Obergeschoss heraus hat relativ schnell stattgefunden", bestätigt Drüe, der von einem schwierigen Einsatz berichtet. Nach einigen Stunden konnten die Feuerwehrleute den Brand allerdings unter Kontrolle bringen. Insgesamt waren rund 80 Einsatzkräfte sowie zwei Drehleitern vor Ort. Die Zeithstraße war für die Dauer des Einsatzes für den Verkehr gesperrt. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

