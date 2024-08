30.08.2024 10:07 Abschiebeflug nach Afghanistan: Straftäter aus Thüringen ist an Bord

Am frühen Freitagmorgen startete ein Flieger vom Flughafen Leipzig/Halle in Richtung Afghanistan. Auch ein Straftäter aus Thüringen war an Bord.

Titelfoto: Michael Kappeler/dpa