Angebliche "Flüchtlings-Invasion": Wie ein Video-Fake in Sachsen Hass schürt

Bautzen - In der Flüchtlingskrise werden die sozialen Medien immer mehr zum Schlachtfeld um Wahrheiten. Aktuell sorgt ein Video für Aufregung, das Dutzende Migranten nach dem illegalen Grenzübertritt am Bautzener Stausee zeigen soll. Ein Fake! Die Aufnahmen stammen weder aus Bautzen noch aus Deutschland.

Mitglieder und Sympathisanten der Kleinpartei "Freie Sachsen" bei einer Demo in Berggießhübel. Auf deren Kanälen wurde der Video-Fake nach Kenntnis des Landratsamtes Bautzen auf die Reise geschickt. © Marko Förster

Die Szene wurde nicht in Bautzen, sondern im ungarischen Ásotthalom aufgenommen.

Ein Dorf an der Grenze zu Serbien, die offenbar jede Nacht von Migranten überwunden wird. So schreibt es jedenfalls Bürgermeisterin Renáta Papp in ihrem Facebook-Post vom 26. September und führt das Video als Beleg für ihre Kritik am ungarischen Grenzschutz an.

Wer Papps Video geklaut und zur Bautzen-Story umgebaut hat - dazu hat das hiesige Landratsamt einen Verdacht. "Das Video ist eine Aktion eines bekannten Rechtsextremen, der nach unserer Kenntnis damit auch die Kanäle der 'Freien Sachsen' füttert", erklärt Behördensprecherin Sabine Rötschke auf Anfrage.

Damit werde eine problematische Situation, die in der ostsächsischen Grenzregion tatsächlich besteht, benutzt, um die Menschen zusätzlich zu verunsichern.

Seit Tagen versucht das Landratsamt, die Sache auf Twitter und Facebook richtigzustellen.