Asylheime schließen: Weniger Schutzsuchende kommen nach Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Die Zahl der neu angekommenen Asylbewerber ist im Jahr 2024 deutlich zurückgegangen - somit hat sich auch die Aufnahmesituation in Sachsen-Anhalt etwas entspannt.

Der Regimewechsel in Syrien könnte die Zahl der ankommenden Schutzsuchenden im neuen Jahr weiter beeinflussen. (Symbolbild) © Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

"Lag die Auslastung der Netto-Kapazität im November des Jahres 2023 zeitweise noch bei über 90 Prozent, betrug sie zum Stand Ende November 2024 rund 82 Prozent", teilte eine Sprecherin des Innenministeriums in Magdeburg auf Nachfrage mit.

Mehrere Unterbringungsmöglichkeiten wurden geschlossen: eine temporäre Außenstelle in Merseburg Ende März, eine Einrichtung in Bernburg und ein als Unterkunft für Schutzsuchende genutztes Hotel in Halberstadt Ende Juni.

Zum Jahresende wurde der Betrieb der temporären dezentralen Außenstellen in Blankenburg und in Oberharz am Brocken eingestellt.

Ziel ist, die Aufnahme von Asylsuchenden auf wenige zentrale Standorte zu konzentrieren. Das sei wirtschaftlicher als viele kleine dezentrale Standorte, so das Innenministerium.