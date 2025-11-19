Bayern verzeichnet drastischen Rückgang bei Asylsuchenden: Viele Unterkünfte sollen schließen

München - In Bayerns Asylunterkünften leben inzwischen rund 12.000 Menschen weniger als zu Beginn 2025. Die Staatsregierung spricht von einer spürbaren Entspannung der Lage. Auch viele Unterkünfte könnten bald geschlossen werden.

Innenminister Joachim Herrmann (69) will die Kommunen entlasten. (Archivfoto) © Peter Kneffel/dpa

In den ersten zehn Monaten dieses Jahres haben fast 60 Prozent weniger Menschen aus anderen Ländern in Bayern Asyl beantragt.

Nach Angaben des Innenministeriums auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur lag der Asylzugang bis Oktober 2025 mit rund 11.700 Menschen deutlich unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums (27.600 Personen), das entspricht einem Rückgang um 58 Prozent.

Zum Stand Mitte November seien unabhängig davon noch rund 126.000 Menschen in den bayerischen Asylunterkünften untergebracht. Das seien rund 12.000 Menschen weniger als noch zu Jahresbeginn, hieß es weiter.

Im laufenden Jahr seien zudem bis zum 31. Oktober vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 13.053 Asylerstanträge erfasst worden. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 31.412 Anträge.