"Bedrückende Zahlen": So viele Geflüchtete nahmen sich 2024 in Sachsen das Leben

Viele Geflüchtete leiden unter den Bedingungen in Gemeinschaftsunterkünften. (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Ein 34 Jahre alter Syrer hatte sich im Mai 2024 in Leipzig selbst getötet. Er war in einer Wohnung untergebracht.



Zwei weitere Todesfälle betrafen junge Männer aus Afghanistan - 24 und 25 Jahre alt - die in Gemeinschaftsunterkünften lebten. Laut Innenministerium liegen gesicherte Erkenntnisse zu Motiven und Hintergründen nicht vor.

Vier abgelehnte Asylbewerber, unternahmen Suizidversuche in der Abschiebehaft in Dresden, drei von ihnen sogar zweimal. In einer Einrichtung für minderjährige Geflüchtete in Leipzig versuchten ein 16- und ein 17-Jähriger, ihrem Leben ein Ende zu setzen.

Der Linke-Politiker appelliert an die sächsische Regierung, psychosoziale Hilfsangebote für Geflüchtete nicht wie geplant zu kürzen: "Suizidversuche zeigen, wie nötig professionelle Hilfe auch für geflüchtete Menschen ist. Die entsprechenden Organisationen müssen Zugang zu den Einrichtungen bekommen."

Normalerweise berichtet TAG24 nicht über Suizide. Da die Vorfälle aber von öffentlichem Interesse sind, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren. Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.