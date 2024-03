Bezahlkarte für Flüchtlinge: In Thüringen droht ein Regel-Chaos

Im April wollen etwa die Kreise Unstrut-Hainich, Saale-Holzland und das Altenburger Land starten. Der Landreis Gotha peilt eine Einführung noch in der ersten Jahreshälfte an.

In Thüringen gehörten die Landkreise Greiz und das Eichsfeld zu den ersten, die das Konzept ausprobierten. Am Freitag gingen Bezahlkarten beispielsweise noch im Wartburgkreis, im Landkreis Schmalkalden-Meiningen, im Kyffhäuserkreis und im Saale-Orla-Kreis an den Start.

Mehrere Kreise starteten mit der Bezahlkarte bereits am Freitag, andere - etwa die Städte Erfurt , Gera und Jena - wollen noch warten, bis es eine bundesweit einheitliche Lösung gibt, wie eine Abfrage der Deutschen Presse-Agentur unter Landkreisen und kreisfreien Städten in Thüringen ergab.

Martina Schweinsburg (65, CDU), Landrätin des Landkreises Greiz, führte die Bezahlkarte für Asylbewerber bereits im Dezember vergangenen Jahres ein. © Bodo Schackow/dpa

Mit der Karte soll unter anderem verhindert werden, dass Asylbewerber Geld an Schlepper oder an ihre Familie oder Freunde ins Ausland überweisen. Die Details in den Konzepten sind in den Thüringer Kommunen aber unterschiedlich.

So sollen Geflüchtete im Kreis Schmalkalden-Meiningen nur bis zu 50 Euro pro erwachsener Person und Monat abheben können.

"Wir interpretieren die Bezahlkarte bewusst etwas strikter, als es andere Landkreise tun, die 100 Euro oder 180 Euro pro Erwachsenen auszahlen. Es geht für uns vor allem darum, sicherzustellen, dass so wenig wie möglich Bargeld zweckentfremdet werden kann und dass das Geld, das wir auszahlen, auch bei uns in der Region ausgegeben wird, damit unsere regionale Wirtschaft wenigstens etwas davon hat", erklärte Landrätin Peggy Greiser (53, parteilos).

Demnach soll die Nutzung der Karte in Schmalkalden-Meiningen auf bestimmte Postleitzahl-Gebiete beschränkt sein. Ähnliche regionale Einschränkungen gibt es auch in anderen Landkreisen. So wollen etwa der Saale-Holzland-Kreis, der Kreis Saalfeld-Rudolstadt, der Wartburgkreis und der Unstrut-Hainich-Kreis die Nutzung der Karte auf den eigenen Kreis oder zusätzlich umliegende Postleitzahl-Gebiete beschränken.

Im Saale-Orla-Kreis sollen die Geflüchteten die Karte im Landkreis, den angrenzenden Landkreisen sowie nahegelegenen kreisfreien Städten nutzen können - beispielsweise in Jena, Gera und Hof (Bayern).