29.02.2024 10:18 Es war der Ankerpunkt in Thüringen: Flüchtlingsheim Suhl soll schließen

Thüringens Innenminister Georg Maier (56, SPD) will die Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Suhl in 2026 schließen.

Von Christian Rüdiger

Titelfoto: Michael Reichel/dpa