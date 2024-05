Europas berüchtigtster Schleuser: Der "Skorpion" nach Interview festgenommen

Sulaimaniyya (Irak) - Barzan Majeed (38) schleuste zehntausende Migranten über die Grenze und machte sich von den Erlösen ein schönes Leben. Am Montag wurde der "Skorpion" im Irak festgenommen.

Als man ihn für seine Taten zur Rechenschaft ziehen wollte, setzte sich Barzan Majeed (38) - genannt der Skorpion - ab. © National Crime Agency

Wer zwischen 2016 und 2021 illegal nach Großbritannien einreisen wollte, kam an Skorpion und seiner Gang nicht vorbei ...

Der Schleuser organisierte zehntausende illegale Grenzübertritte, setzte Kinder, Frauen, Männer in überfüllte Schlauchboote und verdiente prächtig daran. Wie viele Menschen bei der gefährlichen Überfahrt über den Ärmelkanal ums Leben kamen, wird wohl nie geklärt werden.

Oktober 2022 sollte dem Menschenhändler und seiner Bande in Belgien der Prozess gemacht werden. Doch Skorpion hatte ganz andere Pläne: Er setzte sich rechtzeitig ab, war seitdem weltweit zur Fahndung ausgeschrieben. Der Schleuser wurde in Abwesenheit in 121 Fällen des Menschenschmuggels für schuldig befunden und zu zehn Jahren Haft sowie einer Geldstrafe von 968.000 Euro verurteilt.

Für die Überfahrt nach England soll der Boss 7000 Euro (pro Person) verlangt haben, sagten seine "Mitarbeiter" bei Gericht. In einigen Nächten soll der gelernte Kfz-Mechaniker mehr als 500.000 Euro eingenommen haben, berichtet die Zeitung The Sun unter Berufung auf Gerichtsakten.

Barzan Majeed ist Iraker kurdischer Abstammung und soll im Alter von 20 Jahren in einem Lastwagen nach Großbritannien geschmuggelt worden sein. Vor seinen Geschäften mit illegalen Migranten soll er als Automechaniker in Nottingham gearbeitet haben.