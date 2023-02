Hessens Innenminister Beuth: "Illegale Migration klar und wirksam begrenzen"

Länder und Kommunen müssten finanziell in die Lage versetzt werden, die ihnen übertragenen Aufgaben bei der Unterbringung weiter und langfristig zu schultern.

"Es darf nicht nur darum gehen, wie immer mehr Personen untergebracht werden können", erklärte Beuth anlässlich des Flüchtlingsgipfels am Donnerstag in Berlin.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (52, SPD) will Ländern und Kommunen an diesem Donnerstag bei einem Flüchtlingsgipfel in ihrem Haus Vorschläge zur Unterbringung von Geflüchteten machen.

Dazu hat sie Vertreterinnen und Vertreter der Länder und der kommunalen Spitzenverbände eingeladen. Damit reagierte sie auch auf Hilferufe aus einigen Kommunen.