Innenminister will Flüchtlingsunterkunft in Thüringen schließen

Das Flüchtlingsheim in Hermsdorf war eigentlich als Notunterkunft eingeplant, wurde für viele Bewohner aber zur Dauerbehausung. © Bodo Schackow/dpa

"Die Verhältnisse in der Flüchtlingsunterkunft Hermsdorf sind menschenunwürdig", sagte der SPD-Politiker bei einer Geschenkaktion in der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl am Donnerstagabend. "MDR Thüringen" hatte zuerst über Maiers Aussagen berichtet.

Zuvor hatte auch der Präsident des Landesverwaltungsamtes, Frank Roßner (63), angekündigt, möglichst rasch eine geringere Auslastung der Unterkunft in Hermsdorf östlich von Jena erreichen zu wollen.

551 Menschen lebten derzeit in der großen früheren Industriehalle in Hermsdorf, so Maier. Nur Bauzäune und Sichtschutze unterteilten einzelne Unterbringungsräume. Privatsphäre oder Stille gebe es nicht. "Dadurch kommt es immer wieder zu Spannungen unter den Bewohnern. Das muss sich so schnell wie möglich ändern", erklärte Maier.

Die Halle müsse nach und nach leer gezogen werden. "Dafür braucht es aber andere Unterbringungsmöglichkeiten, die wir gerade mit Hochdruck suchen oder auch - wie in Gera - schaffen."