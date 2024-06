Junge (10) reist alleine nach Deutschland, weil er Arbeit sucht

Bei einer Grenzkontrolle an der A93 entdeckten Polizisten einen Jungen, der auf eigene Faust nach Deutschland reiste. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, sei das Kind am Morgen bei einer Grenzkontrolle an der A93 nahe Kiefersfelden in Oberbayern aufgefallen.

Der Junge sei alleine im Reisebus mit italienischen Kennzeichen gereist, Papiere hatte er nicht dabei.

Eigenen Angaben zufolge stammt er ursprünglich aus Guinea, wo auch seine Eltern leben.

"Er erklärte, dass er zehn Jahre alt sei und in Deutschland leben und arbeiten wolle", berichtete die Bundespolizei. Verwandte oder sonstige Bekannte hat er allerdings in der Bundesrepublik nicht.