Nach Horror-Fahrt: Syrische Flüchtlinge in Waldstück ausgesetzt

Laut Angaben der Bundespolizei wurden die 15 Männer und drei Jugendlichen anschließend in einem Waldstück bei Frasdorf im oberbayerischen Landkreis Rosenheim abgesetzt. Eine Zeugin alarmierte am Freitagmorgen die Beamten, als ihr die orientierungslos wirkende Personengruppe aufgefallen war.

Die Syrer seien in Slowenien in der Nähe eines Flüchtlingscamps in den Transporter gestiegen und hätten auf dem Boden des Fahrzeugs ausharren müssen und selbst bei einem Tankstopp nicht aussteigen dürfen, wie sie selbst gegenüber der Polizei angaben. Für die Notdurft habe es eine Plastikflasche gegeben.

Gegen den unbekannten Schleuser werde nun ermittelt.

Mithilfe von Dolmetschern konnte die Polizei herausfinden, dass es sich bei der Fahrt wohl um die letzte Etappe einer organisierten Schleusung handelte.