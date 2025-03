Seenotretter Lucas sieht tote Babys: "Werde die schreienden Menschen im Wasser nie vergessen!"

Der Berliner Journalist Lucas Maier (30) heuerte in einer beruflichen Auszeit als Seenotretter an - und musste Schreckliches miterleben.

Von Christoph Bergmann Malta - Einmal auf einem Rettungskreuzer im Mittelmeer mitfahren und in Seenot geratene Menschen zu retten, ist nicht unbedingt ein Traumjob für viele. Der Berliner Journalist Lucas Maier (30) aber heuerte in einer beruflichen Auszeit auf der SeaPunk I an - und musste Schreckliches miterleben, wie er TAG24 erzählt.

Der Berliner Journalist Lucas Maier (30) heuerte Anfang des Jahres als ehrenamtlicher Seenotretter an. © Lucas Maier "Die menschenunwürdige Lage im Mittelmeer ist mir seit Langem bewusst. Seit 2016 wollte ich auf einem derartigen Schiff mitfahren und mithelfen, die Situation etwas menschenwürdiger mitzugestalten. Aus beruflichen Gründen hatte es aber bisher nie geklappt", berichtet Lucas Maier. In der ersten Januarwoche fliegt er nach Sizilien und trifft sich mit der internationalen Crew. Die aus Ländern wie Italien, Frankreich, Deutschland oder Großbritannien stammenden Leute arbeiten alle ehrenamtlich. Nur die Brückencrew und der Schiffsmaschinist werden für ihre Tätigkeit bezahlt. Nach einer einwöchigen Vorbereitungszeit fährt der Kreuzer in sein Einsatzgebiet: das Search-and-Rescue (SAR)-Gebiet von Malta. Eine Zone, die quasi das gesamte Mittelmeer südlich von Italien bis nach Griechenland abdeckt. Flüchtlinge Tausende gescheiterte Abschiebungen im Südwesten: Das sind die Gründe Den schwierigsten Einsatz erwartet die Crew am 24. Januar. An jenem Morgen erblicken Ausgucke vor dem Bug des Schiffes Menschen im Wasser.

Seenotrettung: "Ich werde nie vergessen, wie ich die schreienden Menschen im Wasser entdeckt habe"

Mehrere Menschen treiben im offenen Meer. © Lucas Maier Etwa 20 Personen treiben in Gruppen auf dem Meer. Von einem Boot ist weit und breit keine Spur. Das Beiboot wird zu Wasser gelassen. "Es musste schnell gehandelt werden, weil die Menschen immer weiter auseinander trieben", sagt Lucas Maier. 18 Flüchtlinge werden so gerettet. Aber: Ein Baby kann nur tot geborgen werden. Ein zweites stirbt an Bord des Schiffes. Für die Crew eine physisch und psychisch höchst belastende Situation. "Ich werde niemals vergessen, wie ich die schreienden Menschen im Wasser entdeckt habe oder wie unser Doktor den Leichensack geöffnet hat und dort die kleinen leblosen Körper drin lagen." Maier weiter: "Oder wie ich warmes Wasser in den Medicalcontainer gebracht habe, am Boden ein totes Baby, und mir unser Chief Engineer direkt in die Augen geschaut hat, als er um das Leben des anderen Babys kämpfte. Dieser Blick sagte mehr als 1000 Worte. Der Schrei der Mutter, wie sie erfahren hat, dass ihr Kind gestorben ist, geht mir auch Tage danach noch durch Mark und Bein." Flüchtlinge Mehrfach straffällig: Intensivtäter aus dem Ilm-Kreis in Abschiebehaft genommen Die traumatisierten Überlebenden werden auf die süditalienische Insel Lampedusa gebracht. Für die Crew des Seenotrettungskreuzers heißt es nun, das Erlebte zu verarbeiten. "Allen stand der Schock und der Schrecken ins Gesicht geschrieben. Wenn Kinder sterben, geht das allen nahe, egal wie viel sie schon erlebt haben. In den kommenden Tagen haben wir viel miteinander gesprochen, zusammen geweint oder unserem Hass gegen die Ungerechtigkeit der Welt, in der wir leben, Luft gemacht."

Mit diesem Schiff war Lucas Maier im Januar auf dem Mittelmeer unterwegs. © SeaPunk

Seenotrettung auf dem Mittelmeer: "Folter, Vergewaltigung und Haft in menschenunwürdigen Bedingungen"