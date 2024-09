Zehn Menschen in Opel gepfercht! Schleuser versucht zu fliehen und riskiert ihr Leben

Bayerisch Gmain/Schwarzbach - Eine gefährliche Flucht vor der Polizei endete für einen mutmaßlichen Schleuser in einer Sackgasse. In seinem Auto wurden neun weitere Menschen entdeckt - darunter ein Kind.

Hier war Schluss: Die Verfolgungsjagd endete in der Sackgasse am Klärwerk bei Schwarzbach. © Bundespolizei

Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte, sollte der weiße Opel am Donnerstag bei Bad Reichenhall kontrolliert werden.

Der Fahrer ignorierte jedoch alle Anhaltesignale und gab stattdessen Gas. Als eine Streife zum Überholen ansetzte, versuchte der Fahrer mehrfach, das Dienstauto von der Fahrbahn abzudrängen.

Mit überhöhter Geschwindigkeit ging es dann durchs Ortsgebiet von Marzoll weiter. Durch das riskante Fahrverhalten wurden mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet, so die Polizei.

Die halsbrecherische Fahrt endete schließlich zwangsweise in der Sackgasse am Klärwerk bei der B21 in Schwarzbach.

Der Fahrer versuchte, zu Fuß zu fliehen, wurde aber kurze Zeit später geschnappt: Der 21-jährige Moldawier wurde festgenommen.