SPD und Grüne wollen neues Flüchtlingsheim in Thüringen bauen

Ob die Pläne einer neuen Flüchtlingsunterkunft in Thüringen tatsächlich in der kommenden Legislaturperiode umgesetzt werden können, hängt auch davon ab, wer dann die Regierung bildet.

"Das hätte man schon vor Jahren angehen sollen", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Es sei bereits in der Migrationskrise 2015/16 klar geworden, dass die Unterkunft in Suhl bei einem dauerhaften Zustrom nicht ausreiche. Zunächst müsse man aus dem aktuellen Krisenmodus raus.

"Dann wird es auf der Tagesordnung stehen, dass wir eine neue Erstaufnahmeeinrichtung bauen", teilte Maier mit. Das sei ein Projekt für die nächste Legislatur. In Thüringen wird am 1. September 2024 ein neuer Landtag gewählt.

Zuvor hatte sich auch Grünen-Fraktionschefin Astrid Rothe-Beinlich (49) für einen Neubau ausgesprochen. In Thüringen sind alle landeseigenen Flüchtlingsunterkünfte seit Monaten voll oder teils auch überbelegt. In einer Notunterkunft in Hermsdorf müssen Menschen teils seit Oktober ausharren, obwohl die Halle nur für Aufenthalte von ein paar Tagen gedacht war.

Grund ist hier vor allem der Ausbruch der Krätze - einer durch Milben verursachten Hautkrankheit.