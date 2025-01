Steinwurf-Attacke auf Flüchtlingsheim: Polizei ermittelt

Schmölln - Ein Flüchtlingsheim in Schmölln (Altenburger Land) ist am Wochenende offenbar Ziel einer rassistischen Attacke geworden.

Bereits am vergangenen Freitag hatten Unbekannte an einem Mehrfamilienhaus in Schmölln verfassungsfeindliche Zeichen und volksverhetzende Parolen angebracht. In beiden Fällen ermittelt die Polizei. Zeugen werden gesucht.