Airline verscherbelt Erste-Klasse-Flüge zum Spottpreis: "Zu gut, um wahr zu sein!"

Eine Computer-Panne sorgte bei der Airline "Qantas" für billige Ticketpreise. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Kunden der Airline dürften am vergangenen Donnerstag nicht schlecht gestaunt haben, als die Preise für Hin- und Rückflüge von Australien in die USA in der ersten Klasse bei rund 5000 US-Dollar (rund 4500 Euro) lagen - satte 15.000 Dollar (rund 13.400 Euro) günstiger als normalerweise!

Wie das Magazin "The Guardian" am Montag berichtete, haben etwa 300 Personen die Gunst der Stunde genutzt und bei der unfreiwilligen Rabattaktion zugeschlagen. Doch sie haben sich etwas zu früh gefreut.

Ebenfalls am Montag schob "Qantas" die krassen Vergünstigungen auf einen Computer-Fehler und ruderte zurück.

Die Kunden würden ihre bereits erworbenen Tickets zwar nicht verlieren, würden aber in die "Business-Class" umgebucht werden. Auch eine volle Rückerstattung des Geldes sei möglich.