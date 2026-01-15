Alarm am Flughafen von Barcelona: Möglicher Sprengsatz an Bord?

Barcelona - Am Flughafen in Barcelona laufen derzeit polizeiliche Ermittlungen an Bord eines Flugzeuges. Ist eine terroristische Bedrohung schuld?

An Bord eines A321 der Turkish Airlines befindet sich möglicherweise ein Sprengsatz. (Symbolfoto) © 123RF/evrenkalinbacak

Der Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Flughafen der Millionenmetropole Barcelona, steht wohl derzeit unter besonderer Beobachtung.

Die spanische Guardia Civil, eine militärisch organisierte Polizeieinheit, untersucht aufgrund einer möglichen Terrorwarnung ein Flugzeug der "Turkish Airlines", wie 20min.ch berichtet.

"Aufgrund einer Bedrohung in einem Flugzeug sind die Sicherheitsmaßnahmen in Kraft getreten, und die Sicherheitskräfte prüfen derzeit die Lage", schrieb der Flughafenbetreiber AENA via X. Der Betrieb soll allerdings normal weiterlaufen.

Der Airbus A321 startete am frühen Donnerstagmorgen in Istanbul und landete gegen 11 Uhr in Spanien. Die genaue Ursache der Maßnahmen ist derzeit noch nicht bekannt, Berichten zufolge soll sich aber ein Sprengsatz an Bord befunden haben.