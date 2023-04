Bange Sekunden: Flugzeug von Vogel getroffen - Triebwerk geht in Flammen auf

Sowohl Passagieren an Bord als auch Personen am Boden filmten den Zwischenfall.

"Der Flug landete normal und rollte aus eigener Kraft sicher zum Gate", hieß es später in einer Mitteilung von American Airlines. "Das Flugzeug wurde für Wartungsarbeiten außer Betrieb genommen und unser Team arbeitet daran, die Kunden wieder auf den Weg zu bringen."

Dann geriet das Flugzeug in einen Vogelschwarm, wurde am rechten Triebwerk stark beschädigt und fing innerhalb von Sekunden Feuer. Die Piloten reagierten sofort, schalteten das havarierte Triebwerk ab und erbaten vom Tower die Freigabe zur Notlandung.

Wie der Fernsehsender NBC berichtet, passierte der Zwischenfall am Sonntagmorgen. Eine Boeing 737-800 der American Airlines mit 173 Menschen an Bord war soeben am Flughafen von Columbus (Ohio) in Richtung Phoenix (Arizona) gestartet.

Eine Boeing 737-800 der American Airlines wie diese war in den Zwischenfall verwickelt. Das Flugzeug gilt als sehr sicher, kann auch mit nur einem Triebwerk landen. (Symbolbild) © boarding1now/123rf

Einige Passagiere an Bord von Flug AA 1952 wollen einen lauten Knall gehört haben, dann fing das Flugzeug an zu vibrieren. Es sei nach dem Vogelschlag alles sehr schnell gegangen.

Passagier John Fisher zu NBC: "Anscheinend haben wir einen Gänseschwarm getroffen und die Maschine machte sehr laute 'klonk, klonk, klonk' Geräusche", sagte er. "Schließlich stellten sie das Triebwerk ab, drehten um und flogen zurück zum Flughafen."

Eine Frau schilderte dagegen die Todesangst, die sie nach dem Vogelschlag durchlitt. Sie berichtete von "weinenden Menschen" und bangen Sekunden. "Mein Herz brach für so viele Menschen in diesem Flugzeug. Ich konnte sie weinen hören und ich wollte nur, dass wir alle okay sind", zitiert "Sky News" die Frau.

Zusammenstöße mit Vögeln in der Luft können für Verkehrsflugzeuge sehr gefährlich werden. Viele Flughäfen setzen deswegen auf spezielle Radarsysteme, die Vogelschwärme erkennen, bevor es zu spät ist. Moderne Jets sind so konstruiert, dass sie trotz Ausfalls eines Triebwerkes in der Regel weiterfliegen und problemlos landen können.