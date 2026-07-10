Betrunkener Reisender belästigt Passagiere und randaliert im Flugzeug

München - Ein betrunkener Passagier am Flughafen München rief am Donnerstag die Bundespolizei auf den Plan.

Bundespolizisten nahmen den Randalierer in München in Empfang. (Symbolbild) © Bundespolizei München

Den Angaben nach war der 36-jährige indische Staatsangehörige gemeinsam mit seiner Ehefrau und seiner Tochter aus Delhi nach München gereist. Schon während des Flugs belästigte er andere Reisende und verhielt sich teilweise aggressiv.

Den Anweisungen der Flugbegleiter sei er mehrfach nicht nachgekommen: "Unter anderem störte er die nächtliche Ruhe an Bord, indem er wiederholt laut gegen die Tür einer Flugzeugtoilette klopfte", erklärte die Polizei.

Nach der Landung in München wurde der betrunkene Mann von Beamten in Empfang genommen und zur Dienststelle am Flughafen gebracht.

Er musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 528,50 Euro zahlen. Aufgrund seines Verhaltens wurde der Mann vom geplanten Weiterflug nach Wien ausgeschlossen.