Bienen überfallen Flugzeug: Passagiere müssen von Feuerwehr gerettet werden

Natal (Brasilien) - Tierische Verspätung bei Inlandsflug. In Brasilien sorgte ein Bienenschwarm für einen kuriosen Zwischenfall. Mehr als eine Stunde lang belagerten die Insekten ein Flugzeug - die Passagiere mussten auf die Feuerwehr warten.

Eine ATR 72-500 der brasilianischen Airline Voepass war in den Bienen-Zwischenfall verwickelt. (Symbolbild) © VOEPASS Linhas Aéreas, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

So geschehen am letzten Montag am Flughafen von Natal.

Soeben war die ATR 72-500 der Regionalairline Voepass sicher gelandet und rollte zur zugewiesenen Parkposition. "Als das Flugzeug den Punkt erreicht hatte, stellten wir uns in einer Reihe auf, alle ganz glücklich - das war gegen 12.33 Uhr", schildert Passagier Everton César gegenüber dem Portal G1.

Doch dann kamen plötzlich die Bienen. "Wir waren sehr überrascht", erinnert sich der Fluggast. "Bald begannen sie, das ganze Flugzeug zu umkreisen. Sie fingen an, an den Fenstern zu landen. Dann sind wir wieder auf unsere Plätze gegangen, um die Episode zu auszusitzen."

Ein Fall für die Flughafen-Feuerwehr: Die Einsatzkräfte rückten unter Schutzkleidung aus.