Bienen verhindern Flugzeugstart und überfordern Personal

Houston (Texas/USA) - Vermutlich um weite Strecken zu überwinden, klebte sich ein Schwarm von Bienen am Mittwoch (3. Mai) am Flügel eines Flugzeugs der Delta Air Lines am Flughafen in Houston (Texas, USA) fest. Für menschliche Reisende bedeutete das jedoch: Abwarten und hoffen, dass Airport-Angestellte die Insekten davon überzeugen, ihre eigenen Flügel zu benutzen.