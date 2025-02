Billig-Airline kehrt an Lübecker Flughafen zurück: Das sind die Reiseziele

Lübeck - Die irische Billigfluglinie Ryanair startet vom Sommer an wieder vom Flughafen Lübeck aus nach London, Malaga und Mallorca. Es werden auf diesen Strecken mehr als 82.000 Passagiere pro Jahr erwartet, wie die Gesellschaft mitteilte. Gleichzeitig reduziert Ryanair ihre Kapazitäten an Flughäfen wie Hamburg , Leipzig, Dresden und Dortmund.

Lübeck sei der einzige neue Flughafenstandort, der Ryanair in diesem Jahr aufnehme, sagte Meyer. Er kritisierte hohe Kosten an Flughäfen. "Die Kostenstruktur in Deutschland gefährdet zunehmend die Wettbewerbsfähigkeit des Luftverkehrsstandorts. Die hohen Gebühren und Abgaben machen Deutschland zu einem der teuersten Luftverkehrsstandorte in Europa."

Ryanair war zwischen 2000 und 2014 von Lübeck aus geflogen. Wegen der unklaren Situation des finanziell angeschlagenen und zuletzt insolventen Flughafens hatte die Gesellschaft dem Standort den Rücken gekehrt, war nach Hamburg abgewandert.

Der inzwischen privatisierte Flughafen Lübeck hat in den vergangenen Jahren nach eigenen Angaben rund 50 Millionen Euro in den Ausbau seiner Infrastruktur investiert, um seine Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.