Bluetooth-Gerät sorgt für große Aufregung: Malle-Flieger dreht um!

New Jersey (USA) - Ein verdächtiger Bluetooth-Name hat an Bord einer United-Airlines-Maschine für Aufregung gesorgt und den Urlaubsflieger zur Umkehr gezwungen. Zuvor hatte die Crew den Passagieren ein Ultimatum gestellt.

Die United-Airlines-Maschine kehrte nach rund zwei Stunden wieder um. (Symbolfoto) © picture alliance / ASSOCIATED PRESS | David Zalubowski

Die Boeing war am Samstagabend um 18 Uhr am Flughafen Newark im US-Bundesstaat New Jersey in Richtung Mallorca abgehoben, um die 190 Fluggäste von der amerikanischen Ostküste ins sonnige Spanien zu befördern.

Doch nach knapp zwei Stunden in der Luft machte der Pilot plötzlich mitten über dem Atlantik kehrt und flog zurück. Um 21.37 Uhr landete der Flieger wieder in Newark.

Grund für die abrupte Umkehr: ein merkwürdiges Bluetooth-Netzwerk, das an Bord für Unruhe gesorgt hatte.

Wie das "People"-Magazin berichtete, soll sich im Flieger ein aktives Bluetooth-Gerät mit dem Namen "BOMB" (zu Deutsch: "Bombe") befunden haben, was das Personal als "potenzielles Sicherheitsrisiko" eingestuft habe.

Demnach sollen Besatzungsmitglieder die Reisenden mehrfach aufgefordert haben, alle Geräte auszuschalten, und damit gedroht haben, andernfalls nach Newark umzudrehen - ohne Erfolg. Zwei Bluetooth-Netzwerke seien weiterhin aktiv geblieben, heißt es.