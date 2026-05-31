"Mit Blasen übersät": Passagier verbrüht sich Penis im Flugzeug und zieht vor Gericht

London (Großbritannien) - Schmerzhafter Unfall über den Wolken: Auf einem Flug von Las Vegas nach London landete ein heißer Kaffee plötzlich im Schoß eines Passagiers – mit weitreichenden Folgen.

Statt in seinem Mund landete der heiße Kaffee im Schritt des Fluggastes. (Symbolfoto) © 123RF/arkadijschell

Auch rund ein halbes Jahr nach dem Vorfall kämpft der 41-jährige Brite immer noch mit den Nachwehen des Malheurs, wie er im Interview mit der BBC schilderte.

Demnach habe das Bordpersonal ihm während eines Virgin-Atlantic-Fluges im Dezember 2025 einen heißen Kaffeebecher ohne Plastikdeckel serviert und das dampfende Getränk auf dem völlig überfüllten Klapptisch vor ihm abgestellt. Dieser sei jedoch "stark schräg und zu instabil gewesen, um Essen und Getränke zu tragen".

Die Folge: Der Becher kippte um und die heiße Brühe ergoss sich in den Schoß des Fluggastes, der sich dabei schwere Verbrühungen im Genitalbereich zuzog.

Er habe "unerträgliche Schmerzen" aushalten müssen und gleichzeitig völlig unter Schock gestanden, erinnerte sich der Mann an das Missgeschick zurück.

Wegen des heruntergeklappten Tisches und seiner anhaltenden Schmerzen habe er praktisch festgesessen und sich nicht bewegen können. Doch auf Hilfe der Crew wartete der Brite zunächst vergebens.