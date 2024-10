Bundesweite Störung: Flughäfen in Köln und Düsseldorf von Problemen betroffen!

Passagiere müssen sich darauf einstellen, dass noch bis in den Abend Verspätungen an den Airports Köln und Düsseldorf auftreten können. (Archivbild) © Thomas Banneyer/dpa/dpa-tmn

Dies teilte eine Flughafen-Sprecherin in Köln mit. Die am späten Vormittag aufgetretene Störung bei der DFS sei inzwischen "in Teilen behoben", sagte sie am Mittag. Mit Auswirkungen sei noch bis in den Abend hinein zu rechnen.

In einigen Fällen könne es zu Verspätungen von bis zu 90 Minuten bei Starts und Landungen kommen. Der Airport rief Fluggäste dazu auf, sich bei der Airline oder dem Reiseveranstalter über den Flugstatus zu informieren.

Auch am Flughafen Düsseldorf sorgte die Störung für Probleme.

Fünf Ankünfte und fünf Abflüge seien annulliert worden, sagte eine Sprecherin. Es sei noch den ganzen Tag mit Verzögerungen zu rechnen.