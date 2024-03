Der Sommer naht! Diese neuen Reiseziele erreicht ihr nun von Sachsen aus

Leipzig - Am Sonntag, 31. März, startet an den sächsischen Flughäfen der Sommerflugplan. Passagiere dürfen sich auf diverse neue Ziele freuen, wie die Mitteldeutsche Flughafen AG am Donnerstag mitteilte.

Nach Angaben des Unternehmens werden in den kommenden Monaten so insgesamt 29 Sonnenziele innerhalb und außerhalb Europas angeboten - darunter auch die mit Abstand beliebtesten Orte Antalya, Hurghada und Mallorca.

Neu im Plan des Leipziger Flughafens vertreten sind beispielsweise die Ziele Jerez de la Frontera in Südspanien und Agadir in Marokko, welche ab dem 17. bzw. 20 Mai jeweils freitags und sonntags bzw. montags von Condor angeflogen werden.

Der Sommerflugplan hält sowohl in Leipzig als auch Dresden neue Ziele bereit. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

In Dresden hingegen bringt der Reiseveranstalter Momento powered by sz-Reisen ab April und Mai neue Ziele an den Start: Unter anderem können sich Passagiere auf Direktflüge an die Amalfiküste, nach Ischia, Sardinien, Sizilien und die Liparischen Inseln freuen. Dazu kommen Santorin in Griechenlang und Faro in Portugal.

Neu in der Landeshauptstadt vertreten ist die Fluggesellschaft Fly Lili, die im Juni und Juli jeweils montags und samstags Reisen nach Burgas durchführt.

Das Angebot ab Dresden umfasst 2024 insgesamt 18 Sonnenziele. Fun Fact: Auch hier gehören Antalya und Mallorca zu den unumstrittenen Lieblings-Reiseorten!

In den kommenden Monaten werden pro Woche bis zu 104 Flüge starten, so das Unternehmen.

Der Sommerflugplan gilt bis zum 26. Oktober 2024.