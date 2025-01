Deutschlandweiter IT-Ausfall an Flughäfen: Ursache noch unklar, System läuft wieder!

Deutschland - An deutschen Flughäfen kam es am Freitag zu IT-Problemen bei der Bundespolizei. Betroffen waren quasi alle großen Flughäfen bundesweit sein, darunter auch der BER. Am Abend konnte das Bundeskriminalamt nach Angaben des Bundesinnenministeriums noch keine Ursache nennen. Das IT-System lief aber bald darauf wieder an.