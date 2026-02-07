DHL-Maschine nach Israel macht plötzlich kehrt: Was war da los?

Leipzig - Ein Flugzeug hob am frühen Samstagmorgen vom Leipziger Flughafen ab, sollte später im israelischen Tel Aviv landen. Doch schon nach rund 250 Kilometern drehte die DHL-Maschine um.

Eine DHL-Maschine sollte eigentlich am Samstagmorgen nach Tel Aviv fliegen. (Archivfoto) © Heiko Rebsch/dpa

Einer Karte des Onlinedienstes Flightradar24 ist zu entnehmen, dass der Flieger zwar mit nur wenig Verspätung um 3.24 Uhr in Leipzig abhob, aber sein Ziel gegen 7.30 Uhr nicht erreichte.

Über Prag war die Reise vorbei, der Flieger drehte um, flog nahe Dresden mehrere Schleifen, um schließlich wieder nach Leipzig zurückzufliegen.

Wie ein Sprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG auf Anfrage von TAG24 sagte, sei ein technischer Defekt der Grund für die plötzliche Kehrtwende gewesen.

Demnach sei der Vorgang ein übliches Standardverfahren, ebenso, dass die Feuerwehr bei Ankunft der Maschine gegen 6.30 Uhr vor Ort war.