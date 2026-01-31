Passagier außer Kontrolle: Halb nackter Mann droht, aus Flugzeug zu springen

Bangkok (Thailand) - Panik an Bord eines Linienfluges von Vietnam nach Thailand: Ein Passagier hat mitten in der Luft für Angst bei seinen Mitreisenden gesorgt. Der Mann drehte völlig durch, zog sich bis auf die Unterhose aus und drohte laut schreiend damit, aus dem Flugzeug zu springen.

Der Passagier forderte immer wieder, dass die Tür des Flugzeugs geöffnet wird. (Symbolbild) © 123RF/kryzhov

Ein Augenzeuge filmte die dramatischen Szenen. Im Video ist zu sehen, wie der Passagier hektisch durch den Gang läuft, das Kabinenpersonal beschimpft und immer wieder fordert, die Flugzeugtür zu öffnen.

"Wollen Sie, dass wir hier sterben?", soll er dabei auf Russisch gebrüllt haben, wie The Sun berichtet.

Mitreisende berichten, der Mann habe sich bereits kurz nach dem Start merkwürdig verhalten. Er sei ständig zur Toilette gegangen, wirkte extrem nervös und habe andere Passagiere angesprochen.

Schließlich geriet er mit Flugbegleitern in Streit, forderte sie lautstark auf, ihn in Ruhe zu lassen, und soll sogar versucht haben, eine Prügelei anzuzetteln.

Die Situation eskalierte endgültig, als sich der Mann plötzlich auszog und nur noch in schwarzer Unterwäsche durch die Kabine lief. Das Flugzeug musste daraufhin außerplanmäßig in Bangkok landen.