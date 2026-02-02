Giftige Dämpfe an Bord? Flugbegleiterin klagt nach Erkrankung gegen Airbus

New York City (USA) - Eine Flugbegleiterin von American Airlines erhebt schwere Vorwürfe gegen den europäischen Flugzeugbauer Airbus: Nach dem Einatmen mutmaßlich giftiger Dämpfe an Bord eines Airbus A319 soll sie bis heute gesundheitlich schwer beeinträchtigt sein.

Nach einem Zwischenfall mit mutmaßlich giftigen Dämpfen an Bord eines Airbus A319 erhebt eine Flugbegleiterin schwere Vorwürfe. (Symbolbild) © Daniel SLIM / AFP

Der Vorfall ereignete sich im Januar 2024 am Flughafen Phoenix im US-Bundesstaat Arizona, wie Aviation A2Z berichtet. Während die Passagiere das Flugzeug betraten, wurde das Hilfstriebwerk eingeschaltet.

Kurz darauf breitete sich laut Klage ein beißender, unangenehmer Geruch in der Kabine aus. Mehrere Crew-Mitglieder begannen zu husten, eine Kollegin würgte. Der Pilot ließ schließlich das gesamte Flugzeug evakuieren.

Für die betroffene Flugbegleiterin war der Albtraum damit jedoch nicht vorbei. Während der Evakuierung litt sie nach eigenen Angaben unter starkem Husten, Verwirrtheit und massiven Kopfschmerzen.

Obwohl sie zunächst nur einen Tag dienstfrei bekam und wieder als flugtauglich galt, verschlechterte sich ihr Zustand kurz darauf dramatisch. Auf einem späteren Flug nach Mexiko begann sie zu zittern, wurde schwer krank und musste an Bord mit Sauerstoff versorgt werden.