Drama bei der Landung: Flugzeug rutscht ohne Vorderrad über den Asphalt

Phuket (Thailand) - Dramatische Szenen bei der Landung eines Passagierflugzeugs in Thailand: Eine Maschine von Air India Express hat bei einer harten Landung plötzlich ihr Vorderrad verloren.

Warum die Maschine beim Aufsetzen ihr Bugrad verloren hat, wird noch untersucht. © Screenshot/X/@RShivshankar

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch am internationalen Flughafen von Phuket, wie People berichtet.

Die Boeing 737 Max 8 war zuvor vom Rajiv Gandhi International Airport in Hyderabad gestartet und nach rund dreieinhalb Stunden Flug in Thailand angekommen.

Laut Berichten von Reisenden an Bord setzte die Maschine extrem hart auf der Landebahn auf und soll dabei auch mehrere Male gesprungen sein. Einige Passagiere seien regelrecht aus ihren Sitzen gehoben worden.

Kurz nach dem Aufsetzen verlor das Flugzeug sein Bugrad, wodurch Funken und Rauch über die Landebahn zogen.

An Bord befanden sich 133 Passagiere und sieben Crewmitglieder.

Trotz des dramatischen Zwischenfalls gab es glücklicherweise keine Verletzten. Nachdem die Maschine zum Stillstand gekommen war, wurden alle Menschen an Bord sicher evakuiert.