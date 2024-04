Dramatische Szenen auf Startbahn: Flugzeug sackt ab - Piloten kämpfen mit Airbus!

Zürich (Schweiz) - Schock-Moment an Bord einer Edelweiss-Maschine auf dem Weg nach Cancún ( Mexiko ): Beim Start am Flughafen Zürich sackte das Flugzeug plötzlich ab.

Nach dem turbulenten Start sei der restliche Flug ins mexikanische Urlaubsparadies aber vollkommen reibungslos verlaufen, so die Airline weiter: Demnach kamen die 291 Reisenden und elf Besatzungsmitglieder rund elf Stunden später sicher und pünktlich an ihrem Ziel in Cancún an.