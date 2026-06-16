Drei Segelflieger zur Landung neben Autobahn gezwungen: Das war der Grund

Eggolsheim - Das Rätsel um die gestrandeten Segelflugzeuge nahe der A73 in Oberfranken ist gelöst: Die Piloten waren Teilnehmer der Deutschen Segelflugmeisterschaft und hatten am Montagabend mit fehlendem Aufwind zu kämpfen.

Verdacht bestätigt: Ein Abriss der Thermik hat dafür gesorgt, dass gleich drei Segelflugzeuge gleichzeitig notlanden mussten. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, zwangen ungünstige thermische Bedingungen die Flieger zu "kontrollierten Notlandungen" auf Freiflächen im Eggolsheimer Ortsteil Unterstürmig im Landkreis Forchheim.

Bereits am Vorabend war bekannt geworden, dass drei Maschinen gegen 18 Uhr neben der Autobahn notlanden mussten. Zunächst war zwar unklar, was zu den Zwischenfällen geführt hatte, die Vermutung über die fehlende Thermik stand jedoch bereits im Raum.

Nach den polizeilichen Erkenntnissen waren die Flieger am Mittag vom Flugplatz Burg Feuerstein zu ihren Wettbewerbsflügen gestartet.

Bei der Rückkehr am Abend hätten die thermischen Bedingungen jedoch nicht mehr ausgereicht. Der Ort der Notlandung liegt knapp zehn Kilometer Luftlinie vom Flugplatz entfernt.

Alle drei Piloten blieben unverletzt. Eines der Manöver verlief dennoch unglücklich: Ein 21-Jähriger sei beim Landeanflug von erhöhtem Rückenwind erfasst worden, so die Polizei.