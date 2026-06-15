Neben der Autobahn: Drei Segelflieger müssen gleichzeitig notlanden

Buttenheim - Im oberfränkischen Landkreis Bamberg mussten am Montagabend gleich drei Segelflugzeuge gleichzeitig im Bereich Buttenheim neben der A73 notlanden.

Ein möglicher Abriss der Thermik könnte dafür gesorgt haben, dass gleich drei Segelflugzeuge gleichzeitig notlanden mussten. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Wie der Pressedienst "News5" vor Ort in Erfahrung brachte, seien gegen 18 Uhr mehrere Notrufe über einen abgestürzten Segelflieger eingegangen.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war die Lage dann doch etwas unübersichtlicher als erwartet.

In einem Radius von etwa 600 Meter kamen gleich drei dieser Flieger runter. Die gute Nachricht: Alle drei Piloten blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt.

Ein Flugzeug landete neben der A73 in einem Feld, ein weiterer setzte auf einer Kreisstraße zwischen Buttenheim und Unterstürmig in einer Wiese auf.

Kurz vor der Ortschaft Unterstürmig – im angrenzenden Landkreis Forchheim – krachte der Pilot etwas rabiater in eine Böschung, blieb aber offenbar ebenfalls unverletzt.