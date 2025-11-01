Drohnen-Alarm am BER: Flugbetrieb eingestellt

Berlin - Helle Aufregung am Freitagabend: Wegen der Sichtung einer Drohne ist der Flugbetrieb am Berliner Hauptstadtflughafen BER für knapp zwei Stunden gesperrt worden.

Am Freitagabend ist auch von Polizeibeamten eine Drohne nahe dem Flughafen BER gesichtet worden, was zu einer Einstellung des Flugverkehrs geführt hat. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Zahlreiche Flüge wurden umgeleitet. "Da geht die Sicherheit vor", sagte ein Sprecher des Flughafens zu dem Zwischenfall.

Der Flugbetrieb sei zwischen 20.08 Uhr und 21.58 Uhr eingestellt worden. Dann hätten die Sicherheitsbehörden den Drohnenalarm wieder aufgehoben.

Die Polizei Brandenburg teilte am Abend mit, gegen 20 Uhr habe ein Zeuge in der Nähe des Flughafens eine Drohnensichtung gemeldet. Nach dem Hinweis habe auch die Besatzung eines Funkstreifenwagens eine Drohne entdeckt, sagte eine Sprecherin in Potsdam. Das Fluggerät sei dann aber nicht mehr feststellbar gewesen.

Auch ein Polizeihubschrauber war laut Polizei wegen des Zwischenfalls im Einsatz. Nach einem weiteren Hinweis auf eine Drohnensichtung habe sich auch das Luftfahrbundesamt eingeschaltet, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Süd in Brandenburg.

Laut Flugplan wurden unter anderem Maschinen aus Stockholm, Antalya und Helsinki umgeleitet. Ein Flugzeug aus London in Richtung Berlin wurde nach dpa-Informationen nach Hamburg umgeleitet. Der Pilot berichtete den Passagieren von Drohnen.