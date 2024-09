Ekel-Alarm im Flieger: Das passierte einem Norweger auf dem Weg nach Spanien

Oslo (Norwegen) - Was einem Passagier während eines Flugs vom norwegischen Oslo ins spanische Málaga passierte, ist der wahr gewordene Albtraum derer, die mit Nagetieren auf Kriegsfuß stehen.

Kurz danach schallte es aus den Lautsprechern der Scandinavian-Airlines-Maschine, dass ein "Sicherheitsrisiko" vorliegen würde und der Flieger umkehren müsse. Statt direkt in die Sonne Málagas, ging es für die Passagiere also erstmal für einen Zwischenstopp ins kühlere Kopenhagen.

Augenzeuge Jarle Børrestad konnte das Spektakel am Mittwoch live mitansehen. Seinen Erinnerungen zufolge muss sich der Vorfall irgendwo im Luftraum über Deutschland abgespielt haben.

Denn wie NRK aus Norwegen berichtete, war der Dame auf dem Sitzplatz neben ihm beim Genießen des Bord-Buffets eine Maus in die Arme gesprungen.

In Dänemark sei der Flieger laut Fluggesellschaft vorsichtshalber ausgetauscht worden. Danach ging es mit einigen Stunden Verspätung weiter Richtung Andalusien. Dort will Jarle Børrestad ein paar Tage entspannen und Golf spielen.

Für seine Rückreise wünschte sich der Norweger schon jetzt weniger Drama - und keine Mäuse im Essen. Die Chancen stehen nicht schlecht!

"Ich habe mit der Stewardess gesprochen und sie sagte, dass sie in 40 Jahren so etwas noch nie erlebt hat", so Børrestad.