 593

Elon Musk will Ryanair kaufen: Irgendein Ryan soll neuer Chef werden

Elon Musk spielt mit dem Gedanken, die Billig-Airline "Ryanair" zu kaufen

Von Malte Kurtz

Dublin (Irland) - Elon Musk (54) spielt mit dem Gedanken, die Billig-Airline "Ryanair" zu kaufen und einen Mann namens Ryan zum neuen Chef zu ernennen.

Gehört die Fluggesellschaft "Ryanair" bald Elon Musk? (Archivfoto)
Gehört die Fluggesellschaft "Ryanair" bald Elon Musk? (Archivfoto)  © Daniel Bockwoldt/dpa

Seit Tagen liefern sich die irische Fluggesellschaft und der US-Multimilliardär ein amüsantes Wortgefecht.

Musk und der Ryanair-CEO Michael O'Leary (64) bezeichneten sich etwa gegenseitig als "Idioten", nachdem O'Leary erklärt hatte, keine Starlink-Satelliten für WLAN auf seinen Flugzeugen montieren zu wollen.

Die neueste Wendung: Musk äußerte nun Pläne, Ryanair kaufen und anschließend einen irgendeinen Mann namens Ryan zum neuen CEO der Airline machen zu wollen. "Das ist euer Schicksal", witzelte er in einem Beitrag.

Schmorgeruch in Air-France-Maschine: Notlandung in München
Flugzeug Nachrichten Schmorgeruch in Air-France-Maschine: Notlandung in München

Zuvor hatte sich Musk bereits erkundigt, wie viel es ihn denn kosten würde, Ryanair zu kaufen. Auch seine Follower ließ er über einen möglichen Kauf abstimmen. Ein überwältigender Großteil stimmte für "Ja".

Der US-Milliardär (54) hat sich bereits erkundigt, wie viel ihn der Kauf der Airline kosten würde. (Archivbild)
Der US-Milliardär (54) hat sich bereits erkundigt, wie viel ihn der Kauf der Airline kosten würde. (Archivbild)  © Sebastian Gollnow/dpa

Während weiterhin nur darüber spekuliert werden kann, inwieweit die Kauf-Absichten von Musk tatsächlich ernst gemeint sind, hat das Wortgefecht im Internet bereits Auswirkungen auf die reale Welt. So schoss die Ryanair-Aktie hoch und erreichte zwischenzeitlich ihren höchsten Wert jemals (30,80 Euro).

Titelfoto: Bildmontage: Daniel Bockwoldt/dpa, Sebastian Gollnow/dpa

Mehr zum Thema Flugzeug Nachrichten: