Elon Musk will Ryanair kaufen: Irgendein Ryan soll neuer Chef werden

Dublin (Irland) - Elon Musk (54) spielt mit dem Gedanken, die Billig-Airline "Ryanair" zu kaufen und einen Mann namens Ryan zum neuen Chef zu ernennen.

Gehört die Fluggesellschaft "Ryanair" bald Elon Musk? (Archivfoto) © Daniel Bockwoldt/dpa

Seit Tagen liefern sich die irische Fluggesellschaft und der US-Multimilliardär ein amüsantes Wortgefecht.

Musk und der Ryanair-CEO Michael O'Leary (64) bezeichneten sich etwa gegenseitig als "Idioten", nachdem O'Leary erklärt hatte, keine Starlink-Satelliten für WLAN auf seinen Flugzeugen montieren zu wollen.

Die neueste Wendung: Musk äußerte nun Pläne, Ryanair kaufen und anschließend einen irgendeinen Mann namens Ryan zum neuen CEO der Airline machen zu wollen. "Das ist euer Schicksal", witzelte er in einem Beitrag.

Zuvor hatte sich Musk bereits erkundigt, wie viel es ihn denn kosten würde, Ryanair zu kaufen. Auch seine Follower ließ er über einen möglichen Kauf abstimmen. Ein überwältigender Großteil stimmte für "Ja".