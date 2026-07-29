Premiere nach 15 Jahren: Erstmals wieder Direktflüge von Deutschland nach Syrien

Köln/Düsseldorf - Seit Ausbruch des bewaffneten Konflikts in Syrien im Jahr 2011 konnten keine Direktflüge zwischen Deutschland und Syrien durchgeführt werden. In wenigen Tagen wird nun erstmals wieder ein Nonstop-Flug in Richtung Damaskus abheben.

Mit einem Airbus A320-200 D-ANNE können Passagiere ab Mittwoch (29. Juli) von Düsseldorf aus direkt nach Damaskus in Syrien fliegen. © LEAV Aviation

Angeboten wird die neue Verbindung von der Kölner Airline LEAV Aviation. Zum Einsatz kommt der Airbus A320-200 D-ANNE mit einer Kapazität von 180 Passagieren.

Der erste Flug hebt bereits am Mittwoch (29. Juli) vom Düsseldorfer Airport ab. Anschließend steht die Verbindung zweimal pro Woche zur Verfügung. Tickets sind ab sofort buchbar.

Möglich wird das neue Angebot durch ein Luftverkehrsabkommen, das Deutschland und Syrien Mitte Juli geschlossen haben und das den rechtlichen Rahmen für die Flugaufnahme schafft.

Zudem hat sich LEAV sowohl von den zuständigen syrischen Luftfahrtbehörden als auch vom deutschen Luftfahrt-Bundesamt (LBA) die entsprechenden Genehmigungen gesichert.