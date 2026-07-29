Premiere nach 15 Jahren: Erstmals wieder Direktflüge von Deutschland nach Syrien
Köln/Düsseldorf - Seit Ausbruch des bewaffneten Konflikts in Syrien im Jahr 2011 konnten keine Direktflüge zwischen Deutschland und Syrien durchgeführt werden. In wenigen Tagen wird nun erstmals wieder ein Nonstop-Flug in Richtung Damaskus abheben.
Angeboten wird die neue Verbindung von der Kölner Airline LEAV Aviation. Zum Einsatz kommt der Airbus A320-200 D-ANNE mit einer Kapazität von 180 Passagieren.
Der erste Flug hebt bereits am Mittwoch (29. Juli) vom Düsseldorfer Airport ab. Anschließend steht die Verbindung zweimal pro Woche zur Verfügung. Tickets sind ab sofort buchbar.
Möglich wird das neue Angebot durch ein Luftverkehrsabkommen, das Deutschland und Syrien Mitte Juli geschlossen haben und das den rechtlichen Rahmen für die Flugaufnahme schafft.
Zudem hat sich LEAV sowohl von den zuständigen syrischen Luftfahrtbehörden als auch vom deutschen Luftfahrt-Bundesamt (LBA) die entsprechenden Genehmigungen gesichert.
Direktflüge sollen wirtschaftliche Beziehungen zwischen Deutschland und Syrien stärken
"Nach fast 15 Jahren ohne direkte Verbindung freuen wir uns sehr, gemeinsam mit den deutschen und syrischen Behörden diesen Nonstop-Flug nach Damaskus möglich gemacht zu haben. Für viele Reisende verkürzt sich der Weg zu Familie, Freunden oder Geschäftspartnern erheblich", meint Daniel Broda, CEO von LEAV.
Darüber hinaus würden die Nonstop-Flüge "neue Impulse für die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Syrien" schaffen, betont die Airline weiter.
Titelfoto: LEAV Aviation