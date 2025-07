Erstmals seit 2022: Antonow fliegt wieder über Kiew und landet in Leipzig

Leipzig - Am Freitag ist das erste Mal seit 2022 wieder eine Antonow An-124 über Kiew zum Flughafen Leipzig/Halle geflogen. Dabei hat die Maschine auch den gesperrten ukrainischen Luftraum passiert.

Die Antonov Basis im Gewerbegebiet in Dölzig. © Lutz Brose

Die Maschine gehört zur Flotte der ukrainischen Antonov Airline. Nach Beginn des Krieges verlegte die Firma ihre kommerzielle und operationelle Basis an den Flughafen Leipzig. Zuerst berichtete darüber die Webseite "aerotime".

Aktuell besteht die aktive Flotte in Leipzig aus fünf Maschinen. Wieso jetzt eine weitere An-124 nach Deutschland gebracht wurde, ist nicht öffentlich bekannt.

Die Maschine ist unter der UR‑82073 registriert und operierte unter der Flugnummer ADB9154. Auf ihrem Weg in die Messestadt hat sie den gesperrten ukrainischen Luftraum passiert. Der ist seit Februar 2022 für den zivilen Flugverkehr gesperrt und wird streng kontrolliert.

Wie die Aufzeichnungen von Flugverfolgungsdiensten bestätigen, wurde das Flugzeug am Freitag das erste Mal in Polen an der ukrainischen Grenze registriert.

Der Heimatflughafen von Antonov Airlines in Hostomel wurde im Krieg stark beschädigt. Die Maschine, die nach Leipzig geflogen ist, befand sich aber am Flughafen Sviatoshyn im Kiew. Laut "aerotelegraph" handelt es sich dabei um einen Werksflughafen der Airline.