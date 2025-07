11.07.2025 20:00 Flugzeug bereit zum Abheben, doch dann sorgen winzige Tiere für Chaos

Ein ungewöhnlicher Zwischenfall am Flughafen Surat in Indien hinderte ein Flugzeug über eine Stunde am Start.

Von Calvin Schröder

Titelfoto: Montage: INDRANIL MUKHERJEE / AFP, Screenshot/X/Modified_Hindu9